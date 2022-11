Rinderherde macht ganze Stadt unsicher

Es sind Bilder, die im ersten Moment für Aufsehen sorgen. Eine Herde voller Rinder zeiht durch eine Kleinstadt. Dahinter verbirgt sich aber eine lange Tradition.

Diese Aufnahmen in Carbondae, USA, zeigen Rinderherden, die von örtlichen Viehzüchtern von den Weiden in die nahe gelegenen Berge getrieben werden. Dies ist Teil einer saisonalen Tradition in Carbondale, CO.

Stevenson erklärte, dass die örtlichen Viehzüchter ihre Rinder von der Sommerweide auf die historische, kalte Bergranch treiben, wo das Winterwetter milder ist.

"Glücklicherweise lebt diese Tradition im Roaring Fork Valley fort, wo die Autofahrer lernen, zu parken und auf die Rinderparade zu warten", so Stevenson.