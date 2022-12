Schaurige Tiefseekreaturen bringen Wissenschaftler zum Staunen

Wissenschaftler des australischen Museums Victoria Research Institute haben in der Nähe von Unterwasservulkanen in einem abgelegenen Teil des Indischen Ozeans eine Gruppe von bisher unentdeckten Tiefseekreaturen entdeckt.

Die Entdeckung der Organismen, die von Aalen ohne Augen über fledermausartige Fische bis hin zu Eidechsenfischen mit Reihen messerscharfer Zähne reichen, wurde in einem Meerespark in der Nähe der Cocos-Inseln (Keeling-Inseln) gemacht, einer Gruppe von Inseln und Atollen etwa 900 Kilometer südlich von Sumatra und 2.500 Kilometer westlich von Australien.

"Es gibt sie in allen Formen und Größen, mit Lichtorganen, Ködern, zu Stativen oder Tarnanhängseln umgebauten Rochen und riesigen (oder fehlenden) Augen. Jede Art hat sich hervorragend an die extremen Bedingungen in der Tiefsee angepasst", so der Wissenschaftler Tim O'Hara vom Museums Victoria Research Institute gegenüber Live Science.