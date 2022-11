Schläge mit dem Hammer: Sexloser Mann will Gesicht verschönern

Im Internet gibt es immer mehr Foren, in denen Tipps für sexuell frustrierte Männer zu lesen sind. Auch wenn die meisten harmlos sind, könnten manche davon verheerende Folgen haben.

Unter dem Begriff "Looksmaxxing" versteht man, den Versuch sein optisches Erscheinungsbild zu verschönern. Nun hat ein Engländer über einen Tipp, den er in einem Forum dafür erhielt, berichtet. Ihm wurde empfohlen, sein Gesicht, an den Stellen, wo er unzufrieden damit war, mit einem Hammer zu schlagen. Dadurch sollen die Knochen restrukturiert werden und er schließlich besser aussehen. Sein Tippgeber attestierte ihm nach einigen Versuchen schon erste Erfolge und meinte, er sehe attraktiver aus.

Neben diesen gefährlichen Praktiken, welche propagiert werden, ist in den Foren von den Menschen, welche ihre Lebenssituation selbst als das "Unfreiwillige Zölibat" beschreiben, auch oftmals von Gewalt und Frauenverachtung zu lesen. Erst letztes Jahr wurde aus so einer Fantasie Realität, als ein 22-jähriger Engländer, der ebenfalls sexuell deprimiert gewesen sein soll, in Plymouth fünf Menschen und sich selbst ums Leben brachte.