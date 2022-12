Schock-Aufnahmen: Kojote entreißt Eltern ihr Kind (2)

Auf dem Video einer Überwachungskamera ist zu sehen, wie der Kojote auf ein kleines Mädchen zustürmt und sie in den Sekunden, bevor ihr Vater reagieren konnte, an sich reißt.

Es sind Bilder, die schockieren. Ein Koyote griff ein Mädchen an und zerrte es von seinen Eltern weg. Zum Glück konnte der Vater schnell reagieren und schlimmeres verhindern. Eine Tollwutimpfung benötigt das Mädchen (2) aus den USA aber dennoch.

"Ich hörte Ariya schreien. Ich dachte, sie sei hingefallen", sagte Eliyahuo gegenüber CNN. "Ich rannte sofort los, um zu sehen, was los war, und ich sah, wie der Kojote sie angriff. Ich nahm sie in die Arme und versuchte, den Kojoten zu vertreiben."

Als seine Tochter in seinen Armen lag, versuchte der Vater, den Kojoten zu verscheuchen und warf dann eine Wasserflasche nach ihm, als er davonlief. Der Vater sagte, seine Frau habe Blut an der Hose ihrer Tochter gesehen, also brachten sie sie ins Krankenhaus, wo sie mehrere Tollwutspritzen erhielt.

"Wir leben nicht in einem Zoo, wir leben in Los Angeles", sagte Eliyahuo. "Jetzt habe ich wirklich, wirklich, wirklich Angst, die Kinder alleine rausgehen zu lassen, sogar in den Hinterhof".