Schock-Unfall: SUV rast während Livestream in Restaurant

Schockierendes Filmmaterial zeigt den Moment, in dem ein Auto in einen Livestream auf Youtube kracht.

Influencer Nathan Reeves war gerade dabei, die fünfte Folge seines Fotografie-Podcasts mit Alexsey Reyes zu drehen, als es zum Horror-Crash kam. YouTuber Reeves ist auf dem Video sogar zu hören, wie er sagt: "Es wurde so still hier drin", kurz bevor ein schwarzer Chevy Tahoe direkt hinter ihnen durch das Fenster krachte.

Man kann den erschütterten Influencer sagen hören: "Holy s***. Oh my god. Was zum Teufel ist gerade passiert, Alter!" Polizisten und Rettungskräfte wurden dabei gefilmt, wie sie den schockierenden Vorfall beobachteten und nach Details fragten. Nach Angaben des HPD wurde eine 38-jährige Frau, die einen schwarzen Chevy Tahoe fuhr, wegen Überfahrens einer roten Ampel vorgeladen.

Die Polizei sagt, sie sei mit einem weißen Ford Escape zusammengestoßen und habe die Kontrolle verloren, woraufhin ihr Tahoe in das Café gerast sei, während die Podcaster filmten.