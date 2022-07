Schock-Video: Tiger springt Richtung Mädchen

Das Video ist schockierend. In einem Zoo springt ein riesiger Tiger einem Mädchen entgegen.

Schockmoment in einem Zoo. Ein Mädchen posiert gerade für ein Foto vor einem Tiger-Wasserbecken. Im Hintergrund sind mehrere Großkatzen zu sehen. Ein Tiger setzt plötzlich zum Sprung an und landet neben dem Kleinkind, das sich extrem erschreckt. Zum Glück befindet sich zwischen dem Tier und dem Mädchen eine dicke Glaswand. Sonst wäre der Vorfall nicht so glimpflich ausgegangen. Kind und Zuschauer kommen mit dem Schrecken davon.