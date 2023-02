Schulen verbieten KI-Apps, da diese bei Hausaufgaben helfen

Schulen haben damit begonnen, KI-Apps zu verbieten, um zu verhindern, dass diese die Hausaufgaben der Kinder erledigen.

Apps wie ChatGPT bereiten den Lehrern große Kopfschmerzen, und es wird befürchtet, dass sie den Schülern bei der Erstellung von Aufsätzen und Gleichungen helfen könnten. Es hat sich gezeigt, dass die Software in der Lage ist, Antworten auf Universitätsniveau zu erstellen und gleichzeitig Hausaufgaben unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade zu erledigen.

Öffentliche Schulen in New York und Seattle haben sich deshalb dafür entschieden, ChatGPT zu sperren. In Frankreich hat die Universität Sciences Po in Paris ebenfalls ein Verbot der Nutzung angekündigt, berichtet Euronews.

Eine von BCS, The Chartered Institute for IT, durchgeführte Studie mit 124 Mitgliedern des Netzwerks Computing at School (CAS) ergab, dass 62 Prozent der Befragten glauben, dass Chatbots wie ChatGPT die faire Bewertung von Schülerarbeiten erschweren werden.