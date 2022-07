Schuljunge belästigt drei Frauen: Festnahme

Ein 13-jähriger Junge wurde wegen des Verdachts des sexuellen Übergriffs auf ein Mädchen und zwei Frauen festgenommen.

Ein besonders schockierender Fall sexueller Belästigung macht in England die Runde. Ein erst 13-jähriger Junge soll drei Frauen, davon eine minderjährige, sexuellen Übergriffen ausgesetzt haben.

Die Polizei von Thames Valley bestätigte gestern, dass sie den 13-Jährigen nach den Übergriffen auf Frauen im South Hill Park zwischen dem 5. und 6. Juli verhaftet hat. Ein Sprecher sagte: "Nach einer Untersuchung durch die Thames Valley Police wurde ein Junge wegen des Verdachts auf sexuelle Nötigung festgenommen.

Der 13-Jährige befindet sich zurzeit in Polizeigewahrsam. Seine Verhaftung steht im Zusammenhang mit sexuellen Übergriffen, wo ein Mädchen im Teenageralter und zwei Frauen in ihren 20ern in drei getrennten Vorfällen ihre Kleidung hochgezogen bekommen haben. Alle drei Opfer setzten sich aber zur Wehr und konnten den Jungen in die Flucht schlagen.