'Schusswunde' als Beweis: Dieser Mann will Reinkarnation von Adolf Hitler sein

Ein TikToker hat behauptet die Wiedergeburt von Adolf Hitler zu sein. Als 'Beweis' nannte er eine angebliche Schusswunde.

Der TikToker Felix Cipher aus den USA wurde in den letzten Wochen mit Nazi-Klamotten auf seinem Kanal abgebildet und hat nun ausführlich erklärt, warum.

Cipher behauptete auf TikTok - über einen inzwischen gelöschten Account -, dass er in einem früheren Leben tatsächlich Hitler war, und zwar aufgrund einer Erinnerung, die er angeblich hatte, als er gerade fünf Jahre alt war. Er sagte: "Ich muss euch ein bisschen was über mich erzählen, und ihr könnt mich verrückt nennen, ihr könnt mich nennen, wie ihr wollt - jeden Namen unter der Sonne. Aber ich bin sehr gut mit meiner Vergangenheit vertraut, mit meinen früheren Leben und den Leben, die ich vor diesem gelebt habe."

© Tiktok/meganisadumpsterfire ×

Der Mann fuhr fort: "Mein letztes Leben war zufälligerweise ein sehr berüchtigtes Leben. Dass ich mich umgebracht habe, ist eine der ersten Erinnerungen, die ich aus diesem Leben habe."

Dann behauptet er, dass ein kleines Muttermal auf seinem Kopf in Wirklichkeit das Einschussloch ist, durch welches Adolf Hitler zu Tode kam. Der Mann fuhr fort: "Man kann auch sehen, wo ich mich erschossen habe. Das und so viele andere Dinge haben mich mit meiner Vergangenheit in Verbindung gebracht. Und man kann sagen: 'Ach, nimm doch wieder deine Medikamente, du Spinner', aber ich habe schon so viele Medikamente genommen, aber keines davon hat etwas daran geändert, was ich mit fünf Jahren gesehen habe."