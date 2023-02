'Schwarzer Ring' am Himmel gibt Rätsel auf

Auf Aufnahmen, die Weltuntergangs-Propheten in helle Aufregung versetzten, wurde ein "beunruhigender" schwarzer Ring gesichtet.

Aufgenommen wurde das Video über dem Disneyland in Kalifornien. Die Aufnahmen zeigen etwas, das wie ein gigantischer Rauchring aussieht, der vom Nachthimmel auf die Menschenmenge herabfällt. Hinter der Kamera sind Menschen zu hören, die sich über das ungewöhnliche Phänomen unterhalten und es als "beunruhigend" beschreiben.

Verständlicherweise erschüttert von dem Erlebnis, schrieb Kyle: "Keine Ahnung, was das sein könnte... Ich gehe die Hauptstraße in Disneyland entlang und verfolge die Parade. Alle um mich herum schauen nach oben und zeigen auf diesen furchterregenden schwarzen Ring, der methodisch über uns schwebt. Es war eine windige Nacht, ein Rauchring kann es nicht gewesen sein. Alle schauten in Angst/Verwirrung darauf."

© YouTube/Kyle Hawkins

"Ich zückte mein Handy, um es aufzunehmen, sobald ich dieses Ding sah, und lud es dann sofort auf YouTube hoch. Das ist unbearbeitetes Material, ich entschuldige mich für das Verwackeln." Einige Leute vermuten, dass es sich um eine Art Portal in eine andere Dimension oder einen Fehler in der Matrix handelt.

Doch bei dem Rauch handelte es sich um den Rauch von der Feuerexplosion während der World of Color-Show in California Adventure.