Schwer verletzt: Deutschem Urlauber wird Räuberleiter zum Verhängnis

Ein deutscher Urlauber wurde bei einer unbedachten Aktion in Kappl in Tirol schwer verletzt. Er war nach einer missglückten Räuberleiter fünf Meter in die Tiefe gestürzt.

Der Abend endete bereits mit einer Straftat als der Mann aus Deutschland einen Taxifahrer um sein Fahrgeld prellte. Doch damit nicht genug. Der Mann aus dem deutschen Saarland wollte durch das Fenster seiner Unterkunft klettern, stürzte dabei aber meterweit in die Tiefe und wurde schwer verletzt. Der Unfall war mehr als nur skurril. Die beiden Männer wollten mittels einer Räuberleiter in die Unterkunft gelangen, der obere der beiden Männer verlor jedoch das Gleichgewicht und krachte auf den darunter liegenden Balkon. Der Mann musste in Spital gebracht werden. Auch mit dem Taxifahrer gab es Streit. Der Lenker sollte die Männer von Ischgl nach Kappl bringen, doch den Männern war die Rechnung wohl zu teuer. Sie rissen das Taxameter aus der Verankerung und flüchteten, ohne zu bezahlen.