Schwimmer stirbt nach brutaler Hai-Attacke

Brutale Attacke in Südafrika. Ein Hai soll einen Schwimmer in Südafrika unter das Wasser gezogen und zu Tode gebissen haben.

Das Tier wurde bereits zuvor beobachtet, als es an der Küste in Plettenberg entlang schwamm. Aufnahmen in den sozialen Medien zeigen einen Hai, bei dem es sich um einen Weißen Hai handeln soll, der sich nur wenige Minuten vor dem Angriff an die südafrikanische Küste heranpirscht.

Wenig später soll ein Mann von dem Tier zu Tode gebissen worden sein. Passanten versuchten noch, die Behörden zu alarmieren, doch für den Mann kam jede Hilfe zu spät.

NSRI (National Sea Rescue)-Sprecher Craig Lambinon sagte: "Bei Ankunft am Tatort wurde die Leiche eines erwachsenen Mannes, bei dem es sich vermutlich um einen Einheimischen handelte, von der hinteren Brandungslinie aus dem Wasser auf ein Rettungsboot der NSRI geborgen.

Der Mann wurde noch am Unfallort für tot erklärt.