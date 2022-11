Sektenführer zwang Mädchen zu Sex und Schönheits-OPs: 8.658 Jahren Haft!

Ein Sektenführer, der Sexsklaven gezwungen haben soll, sich ohne Betäubung kosmetischen Operationen zu unterziehen, wurde zu einer Haftstrafe von 8 658 Jahren verurteilt.

Der türkische Fernsehprediger und Anführer eines Sexkults, Adnan Oktar, wurde wegen sexueller Nötigung, Missbrauchs von Minderjährigen und Betrugs zu einer Haftstrafe von 8.658 Jahren verurteilt. Der Mann wurde im vergangenen Jahr wegen einer Reihe von Vorwürfen inhaftiert, die vom sexuellen Missbrauch von Minderjährigen über Betrug bis hin zu versuchter politischer und militärischer Spionage reichen.

Vierzehn seiner engen Mitarbeiter wurden ebenfalls zu langen Haftstrafen verurteilt. Oktar wurde durch seine Talkshow auf seinem eigenen Fernsehsender A9 berühmt, in der er islamische Religionsdebatten mit apokalyptischem Inhalten und attraktiven Models mischte. Die Frauen, die bei ihm arbeiteten, waren als "Kätzchen" bekannt, und seine Sekte zählte etwa 160 Mitglieder.

© getty

Seda Isildar, die aus Oktars schwer bewachtem Lager in der Türkei nach Kanada geflohen ist, erzählte der Sunday Times, wie sie in die Sekte gelockt und gezwungen wurde, sich einer Nasenoperation zu unterziehen, ohne jegliche Schmerzlinderung. Sie sagte: "Es war furchtbar. Schrecklich. Ich kann mich noch an den Hammer erinnern. Ich habe mitgezählt, wie oft sie mit dem Hammer und dem Meißel auf meine Nase schlugen."

Eine andere Frau hatte zuvor in seinem Prozess ausgesagt, Oktar habe sie und andere sexuell missbraucht. Sie sagte auch, dass sie gezwungen wurden, Verhütungspillen zu nehmen. Die Polizei fand bei ihm zu Hause 69.000 Pillen, die nach seinen Angaben zur Behandlung von Hautkrankheiten und Menstruationsbeschwerden verwendet wurden.

Ceylan Ozgul, eine weitere Entflohene, erklärte zuvor, wie Menschen in die Sekte indoktriniert wurden. Sie sagte der Sunday Times: "Es geschah nicht über Nacht. Es geschah über etwa ein Jahr. Sogar die dummen Dinge fingen nach einem Jahr plötzlich an, Sinn zu machen, weil du denkst, es sei normal, jeder um dich herum tut es."