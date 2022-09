Seltenste Schlange der USA tot aufgefunden

Die Forscher staunten nicht schlecht als sie die seltene Schlange zu Gesicht bekamen. Leider war das Tier jedoch bereits verendet.

Die Tantilla oolitica (Felskronennatter) wurde kürzlich zum ersten Mal seit vier Jahren wieder auf der Inselkette gesichtet. Leider wurde das Tier tot aufgefunden, mit einem halb verschluckten Riesentausendfüßler im Maul. Bisher wussten die Wissenschaftler nicht genau, was diese Art frisst, weil sie so selten gesichtet wurde.

Die Vorliebe der Art für Riesentausendfüßer ist jedoch keine völlige Überraschung, denn auch andere verwandte Schlangen fressen gerne an den Käfern. Ich war erstaunt, als ich die Fotos zum ersten Mal sah", sagte Coleman Sheehy, der Leiter der herpetologischen Sammlung des Florida Museums. Es ist äußerst selten, dass man Exemplare findet, die beim Fressen von Beutetieren gestorben sind, und angesichts der Seltenheit dieser Art hätte ich nie damit gerechnet, so etwas zu finden. Wir waren alle völlig verblüfft."

Sheehy und sein Team erstellten mit einem CT-Scanner ein 3D-Modell der sich duellierenden Kreaturen, um herauszufinden, wie die Schlange genau gestorben ist. Wir waren in der Lage, eine digitale Autopsie durchzuführen, die es uns ermöglichte, den Tausendfüßler und die Schlange zu untersuchen, einschließlich ihrer Verletzungen und ihres Darminhalts, ohne jemals ein Skalpell in die Hand zu nehmen", sagte Jaimi Gray, ein Postdoktorand am Museum.

Da einige Schlangen dafür bekannt sind, dass sie Tiere fressen können, die viel breiter sind als sie selbst, und zwar mit Hilfe ihrer unglaublich ausladenden Kiefer, war das Team nicht davon überzeugt, dass T.oolitica einfach an dem riesigen Tausendfüßler erstickt war.

Eine Wunde an der Seite der Schlange deutete darauf hin, dass ihre Beute sie im Kampf durchbohrt und ihrem potenziellen Feind eine Art Gift injiziert haben könnte. Schlussendlich soll die Schlange erstickt sein, so die Wissenschaftler.