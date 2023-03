Sensation! Echte 'Star Wars'-Lichtschwerter am Markt

Für Fans der legendären Science-Fiction-Reihe ist es wohl die Nachricht des Jahres: Reale Lichtschwerter sind nun erwerbbar! Diese werden nun vom Vorsitzenden aller globalen Disney Parks, Josh D´Amaro, präsentiert.

Wie genau die Schwerter funktionieren, wird bei der atemberaubenden Vorstellung des Managers nicht erklärt. Er selbst meint dazu: "Ich habe den coolsten Job der Welt. Ich halte ein echtes Laserschwert". Das blaue Schmuckstück wird einem überwältigendem Publikum vorgeführt, als D´Amaro ergänzt: "An alle Gäste aus der ganzen Welt, wir haben gerade erst begonnen. Wir wollen noch einmal die Zukunft - gemeinsam - neu erfinden."

Twitter-User "Massimo veröffentlich ein Video der Welt-Sensation:

Disney Parks and Experiences Chairman Josh D’Amaro gave a presentation at 2023 SXSW showing off a "real" lightsaber



[read more: https://t.co/8sbuJiy7RN]pic.twitter.com/vRnNB239cM — Massimo (@Rainmaker1973) March 12, 2023

Was Disney noch geplant hat, steht in den Star-Wars-Sternen. Allerdings wird angekündigt, dass in nächster Zeit noch einige weitere Schmankerl für Disney-Fans folgen werden...