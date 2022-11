'Sexiest Fan': Diese Frau heizt Kroatiens WM-Spielern ein

Ivana Knöll, 30, ist der Edelfan der kroatischen Nationalmannschaft. Bei jedem Spiel ist sie live dabei und zieht dabei so einige Blicke auf sich.

Die Kroatin ist ein echter Superfan, bereits bei den beiden vergangenen Weltmeisterschaften 2014 in Brasilien und 2018 in Russland unterstützte sie ihr Team lautstark. Doch die junge Frau sorgt eher mit ihren knappen Outfits und Tanzeinlagen bei den Spielen für Aufsehen. Den Preis zum "Sexiest Fan" im Jahr 2018 gewann Knöll bereits, auch für 2022 ist sie eine der Favoritinnen.

2018 zahlte sich die Unterstützung aus, Kroatien wurde ja bekanntlich Vizeweltmeister. Also ist die Dame auch bei der diesjährigen WM in Katar wieder am Start. Um den Titel des "Sexiest Fans" zu verteidigen, legt sich die junge Kroatin, die in Frankfurt aufgewachsen ist, auch so richtig ins Zeug. Auf ihren Social-Media-Plattformen zeigt sie sich in knappen Dessous, um den Usern den Kopf zu verdrehen.

Bei der WM steht Kroatien dank des 4:1 Sieges gegen Kanada vor dem Aufstieg. "Das war nur das Warm-up," so Knöll auf Instagram. Wir sind gespannt, mit welchen Outfits sie bei der WM noch auf sich aufmerksam macht.