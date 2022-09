× Sexiest Woman Alive spricht über peinliche Momente

Auch die "Sexiest Woman Alive" erlebt immer wieder unangenehme Momente bei Shootings.

Paige Spiranac ist vom Männermagazin Maxim im Juni zur "Sexiest Woman Alive" ernannt worden. Die 29-jährige Blondine kündigte in ihrem Podcast einen neuen Kalender mit ihren Fotos an. Die Fotos für den Kalender wurden von ihrer eigenen Mutter gemacht.

Doch Fotoshootings würden nicht immer so gut ablaufen. Denn hinter den Kulissen sei es manchmal nicht so einfach, wie es dann nach außen aussehen würde. Wie "tag24.de" berichtet, soll es bei einem Cowboy-Fotoshooting mit der sexy Amerikanerin zu peinlichen Vorfällen gekommen sein.

Einer davon war, als die Profi-Golferin bei dem Shooting ein sehr kurzes Cowboy-Kostüm trug. "Wir standen neben einer Straße in Denver und während wir die Bilder machten, fuhren immer wieder Autos vorbei. Und so stand ich da in meinem Outfit mit meinen kleinen Zöpfen und dachte mir nur: 'Oh Mann, ist das peinlich.'"