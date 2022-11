'Sexueller Missbrauch': Squid Game Star vor Gericht

Dramatische Zeiten für einen Netflix-Star. Oh Yeong-su wurde durch die Serie Squid-Game weltberühmt, jetzt sitzt er auf der Anklagebank.

Der 78-jährige Schauspieler Oh Yeong-su , der vor allem für seine mit dem Golden Globe ausgezeichnete Rolle in der Netflix-Hitserie "Squid Game" bekannt ist, wurde am Donnerstag von der Staatsanwaltschaft Suwon in Südkorea angeklagt. Ihm wird vorgeworfen, im Jahr 2017 eine Frau unangemessen berührt zu haben. Als er zu dem angeblichen Vorfall befragt wurde, wies Oh die Vorwürfe zurück.

"Ich habe nur ihre Hand gehalten, um ihr den Weg um den See zu zeigen", sagte Oh in einer Erklärung, die dem koreanischen Sender JTBC zur Verfügung gestellt wurde. "Ich habe mich entschuldigt, weil sie gesagt hat, sie würde kein Drama darum machen, aber das bedeutet nicht, dass ich die Anschuldigungen zugebe."

Ein Beamter des Gerichts von Suwon sagte, dass "alles, was von den lokalen Medien berichtet wurde, nicht den Tatsachen entspricht". Ein Fernsehspot mit Oh vom koreanischen Kulturministerium wurde zurückgezogen, nachdem die Nachricht von der Anklage am Freitag veröffentlicht wurde.