Ein Video, das zwei Haie zeigt, die von den Fluten auf Hutchinson Island, Florida, mitgerissen werden, geht derzeit viral.

Es sind Momente wie in dem Trash-Movie "Sharknado". Durch den Hurrican Nicole werden Haie auf die Straßen Floridas gespült. In dem Video sieht ein Mann die flossenähnlichen Objekte und meint scherzhaft, es handele sich um "ein paar Haie", die über die überschwemmte Fahrbahn schwimmen, was eine andere Person im Auto zum Lachen bringt.



Die Einwohner wurden von den Behörden aufgefordert, die Insel zu evakuieren, da die Sturmfluten über die Ostküste Floridas hereinbrachen. Gegenüber Storyful sagte Schwartz, er glaube, dass es sich bei den flossenartigen Objekten um Trümmer einer Treppe handele. Berichte über Haie bei Überschwemmungen und Stürmen sind ein virales Phänomen, das im Internet Debatten auslöst. Ob es sich in dem Video tatsächlich um Haie handelt, steht noch nicht fest.