Sie 24, Er 85: Frisch vermähltes Ehepaar will dennoch erstes Kind

Ein Paar mit einem Altersunterschied von 61 Jahren will eine Familie gründen und erwägt eine künstliche Befruchtung, um seinen Traum zu verwirklichen.

Miracle Pogue, 24, lernte Charles Pogue, 85, im Jahr 2019 kennen, als sie in einer Wäscherei arbeitete. Nachdem sich die beiden gut verstanden hatten, machte der pensionierte Immobilienmakler Charles im Februar 2020 den Antrag. "Es ist mir egal, ob er 100 oder 55 Jahre alt ist, ich mag ihn so, wie er ist. Ich dachte, er wäre vielleicht 60 oder 70, weil er so gut aussieht. Er ist immer munter und aktiv", so Pogue.

Trotz des großen Altersunterschieds möchte das Paar eine Familie gründen und prüft derzeit eine künstliche Befruchtung, um dies zu ermöglichen. Miracle sagte: "Ich möchte, dass er eine weitere Generation bekommt. Wir wollen in eine IVF-Klinik gehen, um über unsere Möglichkeiten zu sprechen. Vielleicht wird Charles' Alter uns davon abhalten, Kinder zu bekommen, aber ich bin offen dafür, vielleicht klappt es ja nicht."

"Ich weiß, dass ich realistisch gesehen länger leben werde als er, also versuche ich zu leben, Spaß zu haben und so viel wie möglich mit ihm zu erleben. Wir versuchen, das Leben zu genießen."