So drastisch ist die durchschnittliche Penislänge in den letzten Jahrzehnten gestiegen

Die Forschungsarbeit hat herausgefunden, dass in den letzten drei Jahrzehnten ein massiver Anstieg der Penislänge zu verzeichnen war.

Eine neue Studie hat ergeben, dass die durchschnittliche Penislänge in den letzten Jahrzehnten um etwa 24 Prozent zugenommen hat. Der Wissenschaftler hinter dieser Studie war Dr. Michael L. Eisenberg, Leiter der Abteilung für männliche Reproduktionsmedizin und -chirurgie und Professor für Urologie an der Stanford University School of Medicine in Kalifornien.

Sie haben die Daten von 75 Schlong-Studien aus den Jahren 1942 bis 2021 ausgewertet und dabei Messungen von mehr als 55 000 Männern im Alter zwischen 18 und 86 Jahren vorgenommen.

© Getty Images

Dr. Eisenberg bezog sich dabei auf Studien, die einen Rückgang der Spermienzahl und des Testosteronspiegels festgestellt haben: "Wir haben erwartet, dass wir einen ähnlichen rückläufigen Trend sehen würden, wenn wir die Penislänge betrachten, aber wir haben genau das Gegenteil festgestellt."

Die Ergebnisse wurden gestern - am Valentinstag - veröffentlicht und bestätigen, dass die Länge eines durchschnittlichen erigierten Penis um 24 Prozent zugenommen hat.

Eisenberg sagte: "Unser Fortpflanzungssystem ist eines der wichtigsten Teile der menschlichen Biologie. Wenn sich die Veränderungen so schnell vollziehen, bedeutet das, dass etwas Gewaltiges mit unserem Körper geschieht. Wir sollten versuchen, diese Ergebnisse zu bestätigen, und wenn sie sich bestätigen, müssen wir die Ursache für diese Veränderungen ermitteln."