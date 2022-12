So gebrochen ist Hund nach dem Tot seiner Besitzerin

Ein treuer Hund wurde untröstlich zurückgelassen, nachdem sein Besitzer im Dienst getötet worden war.

Archibald war das geliebte Haustier von Constable Rachel McCrow, 29, die am 12. Dezember zusammen mit ihrem Kollegen Constable Matthew Arnold bei einem Einsatz getötet wurde. Der Schäferhund Archibald wurde auf dem Rücksitz eines Polizeiautos zur Beerdigung von McCrow gebracht und war zum Gedenken an seinen geliebten Besitzer in den traditionellen Polizeifarben blau und weiß gekleidet.

Bei der Trauerfeier, an der rund 8000 Menschen teilnahmen, erhielt Archibald einen Ehrenplatz und saß in der ersten Reihe, wie news.com.au berichtete.

Und McCrows vierbeiniger Freund war bis zum Schluss bei ihr, als er hinter ihrem Sarg herlief, als sie aus der Gedenkfeier getragen wurde.