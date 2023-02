So groß wäre ein Fleischbällchen, bestehend aus allen Menschen dieser Erde

Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie groß die Fleischkugel sein würde, wenn alle Menschen auf dieser Erde zu ihr vermischt werden würden? Vermutlich ist das für die wenigsten vorstellbar, doch ein Mathematiker hat sich dem Gedankenexperiment nun gestellt und beschlossen, genau das auszurechnen.

Dabei rechnete er wie folgt: Die Dichte eines Menschen beträgt 985 Kilogramm pro Kubikmeter (in der Nähe von Wasser, welches 1.000 kg/m3 beträgt). Die durchschnittliche menschliche Körpermasse beträgt etwa 62 Kilogramm.

Wenn man diese also mischt, kann man davon ausgehen, dass ganz 16 Menschen in einem Kubikmeter gestopft werden könnten. (Bitte nicht selber ausprobieren, um dies zu bestätigen) Somit steht fest: Die 7,88 Milliarden Menschen auf der Welt könnten in Summe in 496 Millionen Kubikmeter gepresst werden.

Diese Fleischkugel wäre zwar groß, aber vermutlich doch um einiges kleiner, als man erst vermutet: Denn die "Glipperkugel" wäre nur knapp einen Kilometer breit!

Das entspricht etwa der Größe von drei übereinanderstehenden Eiffeltürmen!

In den folgenden Grafiken kann man sich das verrückte Gedankenexperiment besser vorstellen.

