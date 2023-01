So irrsinnig groß ist die größte Pizza der Welt

Pizza Hut-Mitarbeiter und die YouTube-Sensation Airrack arbeiteten im Los Angeles Convention Center an der größten Pizza der Welt.

Pizza Hut ist jetzt stolzer Besitzer des Guinness-Buches der Rekorde für die "größte Pizza der Welt", nachdem sie am 18. Januar in Los Angeles einen Kuchen mit einer Fläche von fast 14.000 Quadratmetern gebacken haben. Aus 13.653 Pfund Teig, 4.948 Pfund süßer Marinara-Sauce, mehr als 8.800 Pfund Käse und fast 630.496 Peperoni wurde das Gericht im Los Angeles Convention Center komplett zusammengesetzt, belegt und in Stücken gebacken.

© Airrack/Instagram ×

Sie wurde nach dem Rezept "The Big New Yorker" gebacken und nach der Fertigstellung an verschiedene lokale Wohltätigkeitsorganisationen gespendet. Laut David Graves, Präsident von Pizza Hut, wurden 68.000 Pizzastücke hergestellt. Ein Team von Arbeitern verteilte sich auf dem Boden des Kongresszentrums, um die riesige Pizza zu bauen.

Die YouTube-Sensation Airrack, die mit bürgerlichem Namen Eric Decker heißt, half bei der Herstellung der Pizza und hat mittlerweile mehr als 10 Millionen Abonnenten. Die Botschaft hinter seinem Kanal ist, dass alles möglich ist, wenn man sich auf eine Aufgabe konzentriert und hart arbeitet.