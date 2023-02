So lang dauerte der längste Kuss der Welt

Ein thailändisches Paar hat den Guinness-Weltrekord für den längsten ununterbrochenen Kuss gebrochen.

Ekkachai Tiranarat und Laksana aus Thailand halten den Guinness-Weltrekord für den längsten ununterbrochenen Kuss, der insgesamt 58 Stunden, 35 Minuten und 58 Sekunden gedauert hat. Das thailändische Paar konkurrierte mit acht anderen Paaren, die alle während eines "Kussmarathons" an dem Wettkampf teilnahmen.

Longest kiss



Thai couple Ekkachai and Laksana Tiranarat kissed for 58 hours, 35 minutes and 58 seconds in a row and received a bonus and two diamond rings pic.twitter.com/h7rEA6MlbQ — Hook (@Yemjon) April 20, 2020

Die Regeln des Wettbewerbs verlangten von allen neun Paaren, darunter ein verheiratetes Paar in den 70ern, die ganze Zeit auf den Beinen zu bleiben und ihre Lippen aufeinander zu pressen, um die Knutscherei nicht zu unterbrechen. Das bedeutete, dass sie Essen und Flüssigkeit durch einen Strohhalm schlürfen und sogar auf die Toilette gehen mussten, während sie sich küssten.

"Sie waren sehr erschöpft, weil sie zweieinhalb Tage lang nicht geschlafen hatten und die ganze Zeit stehen mussten, so dass sie sehr schwach waren", sagte Sompron Naksuetrong, Vizepräsident von Ripley's Believe It or Not! gegenüber AFP.