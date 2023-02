So soll die Antibabypille für Männer wirken

Eine nicht-hormonelle Verhütungspille für Männer könnte eine echte Möglichkeit sein, sagen Wissenschaftler, die einen Zellweg gefunden haben, der Spermien am Schwimmen hindert.

Tests an Mäusen deuten darauf hin, dass er die Spermien zumindest für einige Stunden betäubt - lange genug, um zu verhindern, dass sie die Eizelle erreichen. Es sind noch viele weitere Tests geplant und erforderlich, zunächst an Kaninchen, dann an Menschen.

Die Idee ist, dass die Anwender eine Stunde vor dem Sex eine Pille nehmen. Im Gegensatz zur Antibabypille für Frauen enthält sie keine Hormone. Das ist nach Ansicht der Wissenschaftler einer der Vorteile des von ihnen erforschten Ansatzes: Er schaltet das Testosteron nicht aus und verursacht keine Nebenwirkungen des männlichen Hormonmangels.

Stattdessen ist der "Sperma-Schwimm"-Schalter, auf den sie abzielen, ein zelluläres Signalprotein namens lösliche Adenylylzyklase oder sAC. Die experimentelle Männerpille hemmt oder blockiert sAC.

In der ersten Studie an Mäusen, die von den US-amerikanischen National Institutes of Health finanziert und in der Fachzeitschrift Nature Communications veröffentlicht wurde, machte eine einzige Dosis des Medikaments mit der Bezeichnung TDI-11861 die Spermien vor, während und nach der Paarung unbeweglich.

Die Wirkung hielt etwa drei Stunden lang an. Nach 24 Stunden schien die Wirkung vollständig abgeklungen zu sein, und die nächste Gruppe von Spermien schwamm normal.