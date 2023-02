SO viel kostet ein Werbespot beim Super Bowl

Das größte Sportereignis, der Super Bowl, das Finale der NFL, geht von Sonntag auf Montag wieder einmal über die Bühne. Mit ein Highlight sind die extra produzierten Werbespots. Die Sendezeit ist aber die teuerste im ganze Jahr.

Die Sender zahlen rekordverdächtige 7 Millionen Dollar für jeden 30-sekündigen Super-Bowl-Werbespot! Die Summen sind nahezu unvorstellbar und steigen seit Jahren immer weiter an. Trotz des hohen Preises sind alle Super-Bowl-Werbeplätze ausverkauft, da der Super Bowl immer noch ein Publikum von rund 100 Millionen Zuschauern alleine in den USA erreicht.

Gerade heuer werden wieder mit Spannung einzelne Spots erwartet. So wird es einen Sport mit Bryan Cranston geben, in dem er wieder in die Rolle des Walter Whites aus Breaking Bad schlüpfen wird. Zudem wird der erste Trailer von Fast and Furios 10 gezeigt. Der Film soll dann im Mai bei uns in den Kinos anlaufen.