Sohn von Ben Affleck, 10, crasht Luxusauto

Eine Spritz-Tour, die nach hinten losging. Ben Afflecks Sohn, Samuel, fährt dem teuren Luxuswagen von Papa eine Delle ein. Besonders brisant: Auf der Rückbank befand sich Afflecks Verlobte Jennifer Lopez.

Der Vorfall trug sich zu, als Ben Affleck gerade bei einem Luxusautohändler ein neues Gefährt begutachtete. Ben Afflecks Sohn, 10, setzte sich an das Steuer des Wagens und legte unverhofft den Rückwärtsgang ein. Dabei rammte er ein anderes Fahrzeug und verbeulte das Fahrzeug des Promi-Vaters.

© DUKAS

Das Auto Afflecks, ein Lamborghini Urus, der mehrere hunderttausend Euro kostet, hat bei dem Zusammenstoß nur einen leichten Schaden davongetragen. Nach dem Unfall steig Samuel Affleck aus dem Auto, um den Schaden zu inspizieren. Auch Vater Ben war schnell vor Ort und versuchte seinen Sohn zu trösten.

© DUKAS

Ein Angestellter des Autohauses 777 Exotics erklärte gegenüber The Post, dass die Autos auf dem Parkplatz dicht aneinander geparkt seien. "Als [Samuel] in das Auto einstieg, ruckte es hin und her", sagte er. "Wir haben einen kleinen Parkplatz und die Autos stehen dicht beieinander. Niemand sei verletzt worden, und es habe keinen Ärger gegeben, sagte der Angestellte. "Allen ging es gut!", sagte er.