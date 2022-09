Spannung enorm: Heute wird das neue iPhone 14 präsentiert

Es ist der Tag des Jahres für Apple. Am heutigen Mittwochabend (europäische Zeit) wird das neue iPhone 14 offiziell präsentiert.

Cupertino in Kalifornien. Es ist der Sitz des wohl bekanntesten Smartphone-Herstellers der Welt. Nämlich von Apple. Und am heutigen Mittwoch um 19:00 europäische Zeit soll es so weit sein, das neue iPhone 14 soll endlich der Weltöffentlichkeit präsentiert werden.

Leaks zum Nachfolger vom iPhone 13 breiten sich bereits im Internet aus. ­Neben einer Schnellladefunktion soll das iPhone 14 auch in neuen Farben erscheinen – etwa in einem schillernden Pink.

Von 6,1 bis 6,7 Zoll. Die Größen der vier neuen Handys: iPhone 14 und iPhone 14 Pro mit 6,1-Zoll-Display (15,5 Zentimeter), iPhone 14 Max und iPhone 14 Pro Max kommen mit einem 6,7-Zoll-Display (17 Zentimeter). Eine Mini-Version soll es nicht mehr geben, diese soll sich nicht bewährt haben. Auch Änderungen bei der Kamera soll es geben, welche genau diese sein sollen, werden die iPhone-User wohl am Abend erfahren. Es soll wohl weg von den kreisförmigen Aussparungen der Kamera gehen, hin zu einer breiteren Pillenform.

Experten gehen sowieso von einer neuen TrendForce aus. Diese dürfte die neuen Smartphones jedoch noch teurer machen. Der Verkauf könnte ab dem 16. September starten. Im Herbst ist das neue iPhone also fix.

Apple Watch

Auch die Apple-Uhr soll ein Upgrade bekommen. Die Watch Series 8 und Watch SE 2 soll mit einem neuen Prozessor ausgestattet sein. Zudem soll ein neuer Sensor das Messen der Körpertemperatur erleichtern. Auch neue AirPods sollen in der Pipeline liegen, welche dies sind, erfahren wir, heute um 19:00 live aus Cupertino.