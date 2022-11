Spaziergängerin findet große, fleischige Kreatur am Strand

Helen Marlow war gerade mit ihrem Hund unterwegs, als sie die gesichtslose Kreatur am Strand entdeckte.

Helen Marlow machte gerade mit ihrem Mann Urlaub in Cornwall, Großbritannien, als sie das fleischige Wesen, das ungefähr einen halben Meter groß war, entdeckte. Um was es sich genau handelt, wusste sie nicht. Selbst Experten waren laut Mirror im Unklaren, um was es sich bei der schwabbeligen Masse handeln könnte.

"Es schien eine weiße, fleischig aussehende Substanz zu sein. Es hatte keine eindeutigen Merkmale wie Gliedmaßen, sondern bestand aus einer einzigen Masse. Ich konnte mich nicht dazu durchringen, es zu berühren, aber ich versuchte, es mit meinem Stiefel zu bewegen, und als ich das tat, wackelte es ein wenig wie ein großer Wackelpudding", erzählt Marlow.

"Seetang war herumgewickelt. Ebenso ein langes Stück weißes Seil, das an einigen Stellen leicht ausgefranst war. Ich war wirklich neugierig und verwirrt, was es genau war."

Auch Experte Rob Deaville, Projektleiter eines Programms zur Untersuchung von Walstrandungen, kann sich den Fund nicht wirklich erklären: "Es ist schwierig, das allein anhand dieser Bilder zu sagen. Meiner Meinung nach sieht es wie die fragmentarischen Überreste von Mägen oder eines Darmtrakts aus. Die Art und sogar die große taxonomische Gruppe ist leider nicht klar." Es würde sich vielleicht um eine große Walart oder einen Riesenhai handeln.