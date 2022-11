Spieler befriedigten sich gegenseitig: Clip bringt Fußballverein in Bedrängnis

Dieser Vorfall erschüttert. Zwei Mannschaftskameraden eines Fußballklubs befriedigten sich gegenseitig und zeichneten alles auf Video auf.

Bei der Saisonabschlussfeier der Spieler des Glen Waverley Football Club in Melbourne wurden Aufnahmen des schockierenden Vorfalls gemacht. Ein Fußballverein hätte beinahe alle Spieler verloren , nachdem ein Sexualakt zwischen Mannschaftskameraden ans Licht gekommen war.

© Facebook

Nachdem ein Mannschaftskamerad eine Wette verloren hatte, musste er im Pub des Mountain View Hotel einen sexuellen Akt an seinem Mannschaftskameraden vollziehen, während seine anderen Mannschaftskameraden ihm zujubelten. Doch das war nur der Anfang der Spirale, wie Präsident Matt Hollard einräumte: "Dieses Video hat uns fast umgebracht. Wir waren so lange in der Defensive, mussten Feuer löschen und hatten die Situation nicht unter Kontrolle.

Infolge des Videos zogen sich die Sponsoren zurück, und jüngere Spieler wurden von ihren wütenden Eltern aus den Trainingseinheiten und Programmen der Basis zurückgeholt. Hollard enthüllte, dass Vorstandsmitglieder auch Morddrohungen erhielten und dass der Vereinskapitän und andere Spieler den Verein verließen, weil sie das Gefühl hatten, dass man sich nach dem Vorfall nicht um ihre psychische Gesundheit gekümmert hatte. Glen Waverley verlor im Zuge des Skandals rund 30 Spieler und stand kurz vor dem Schließen.