Studie beweist: Kleine Menschen sind häufiger Psychopathen

Menschen, die klein und mit ihrer Körpergröße unzufrieden sind, sind neuen Forschungsergebnissen zufolge mit größerer Wahrscheinlichkeit Psychopathen. Eine Studie über den Napoleon-Komplex, auch bekannt als Small-Man-Syndrom, ergab, dass kleine Menschen eher Persönlichkeitsmerkmale der "Dunklen Triade" aufweisen.

Die Studie, die in der Fachzeitschrift Personality and Individual Differences veröffentlicht wurde, ergab außerdem, dass kleine Menschen, die größere Menschen beneiden, eher "antagonistische" Verhaltensweisen an den Tag legen, um ihren Größennachteil auszugleichen. Die dunkle Triade bezieht sich auf ein Trio negativer Persönlichkeitsmerkmale wie Psychopathie, Narzissmus und Machiavellismus, die mit Verhaltensweisen wie mangelnder Reue, einem übersteigerten Gefühl der Selbstherrlichkeit und einer Tendenz zur Manipulation in Verbindung gebracht werden.

Die Forscher rekrutierten 367 Personen aus den USA über Amazons Mechanical Trunk, eine Crowdsourcing-Website, für die Studie. Die Teilnehmer wurden dann gebeten, den Fragebogen "Dirty Dozen Dark Triad" auszufüllen - ein standardisierter Test, der die drei Merkmale der Dunklen Triade misst.

Die Studie ergab, dass kleine Menschen, die mit ihrer Körpergröße unzufrieden waren, mit größerer Wahrscheinlichkeit Anzeichen von Psychopathie, Narzissmus und Machiavellismus aufwiesen. Sie fanden auch heraus, dass kleine Männer eher narzisstische Züge haben als Frauen, dass aber das Geschlecht keinen Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit hat, dass sie Anzeichen von Psychopathie und Machiavellismus zeigen.