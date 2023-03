Trank falschen Tee: Kurz darauf muss Frau mit Vergiftung in Spital eingeliefert werden

Die Krankenschwester Berit Linnet landete im Krankenhaus, weil sie den falschen Tee getrunken hatte.

Die dänische Krankenschwester Berit Linnet (55) wurde mit starken Kopfschmerzen und Druckgefühl in der Brust ins Krankenhaus gebracht. Wie sich nach ersten Untersuchungen herausstellte, litt sie an extrem hohem Blutdruck. Ihr Kaliumspiegel war so stark gesunken, dass sogar die Gefahr eines Herzstillstandes bestand, wie die "Bild" berichtet.

Die Diagnose verblüffte die dänische Krankenschwester. Ein paar Monate zuvor hatte ihr ein Arzt angeblich gesagt, ihr Blutdruck sei zu niedrig. Deshalb holte sie sich eine zweite Meinung von einem anderen Arzt ein. "Der Arzt tippte sofort auf eine Lakritzvergiftung", sagte sie. Der Arzt fragte zudem, ob sie viel Lakritz essen würde.

Berit Linnet schüttelte zunächst den Kopf, erwähnte dann aber, dass sie von Kaffee auf Lakritztee umgestiegen sei. Der Tipp könnte Linnet das Leben gerettet haben: "Der Arzt tippte sofort auf eine Lakritzvergiftung", erklärt die Krankenschwester. Obwohl Lakritze als köstliche Süßigkeit angepriesen wird, enthält sie eine potenziell schädliche Substanz. Lakritze wird aus Süßholz hergestellt, das die Substanz Glycyrrhizin enthält. Dieser steigert die Produktion der Hormone Cortisol und Aldosteron. Das wiederum stört die Signalkette der Hormone und kann möglicherweise einen Kaliummangel verursachen. Die Folgen davon sind Bluthochdruck oder Muskellähmungen.

Berit Linnet geht es jetzt gut, die Medikamente haben ihren Kaliumspiegel wieder auf den Normalwert gebracht.