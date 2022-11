Trans-Model wird in Männerknast gesperrt

Die Trans-Youtuberin und House Star Nikita Dragun muss als Frau in ein Männergefängnis. Die US-Polizei kannte keine Gnade, nahm das angeborene Geschlecht als Bemessungsgrundlage.

Die Transfrau Nikita Dragun wurde im Goodtime Hotel in Miami Beach verhaftet, nachdem sie einen Polizisten mit Wasser aus einer Wasserflasche bespritzt hatte. Die Polizei wurde zu Draguns Hotelzimmer gerufen, nachdem sich andere Gäste darüber beschwert hatten, dass Dragun nackt im Poolbereich herumlief". Als sie aufgefordert wurde, dies zu unterlassen, verlor die Transfrau die Fassung.

Sie wurde wegen "schwerer Körperverletzung an einem Polizeibeamten, ordnungswidrigem Verhalten und ordnungswidriger Körperverletzung" verhaftet und in das Turner Guilford Knight Correctional Center von Miami-Dade County gebracht. Bis zu ihrer Anhörung vor Gericht musste Dragun ins Männerabteil des Gefängnisses. Bei ihrer Anhörung fragte Dragun die Richterin Mindy Glazer: "Muss ich immer noch hier in der Männerabteilung bleiben?", woraufhin Glazer antwortete: "Ja, ich mache die Regeln da oben nicht."

"Die Situation, dass Nikita, die rechtlich gesehen eine Frau ist, in einer Männerabteilung eines Gefängnisses in Florida untergebracht wurde, ist äußerst beunruhigend und gefährlich", sagte ihr Anwalt Jack Ketsoyan in einer Erklärung gegenüber Local 10 News in Miami. "Diese Entscheidung der Strafvollzugsbehörde von Miami-Dade County verstößt direkt gegen ihr Protokoll, das vorschreibt, dass Transgender-Insassen nach ihren Sicherheitsbedürfnissen und ihrer Geschlechtsidentität klassifiziert und untergebracht werden", so der Anwalt weiter.