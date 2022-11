Der Dachstein ist der höchste Berg der Steiermark und Oberösterreich und zieht jährlich tausende Touristen und Bergsteiger an. Dabei glänzt er vor allem mit spektakulären Attraktionen.

Eine ganz besondere Mutprobe gibt es am Dachstein mit der sogenannten "Treppe ins Nichts". Dabei handelt es sich um, wie es der Name verrät, eine Treppe, welche hinaus über die Klippe, aber nirgends hinführt. Am Ende der 14 Stufen befindet sich eine Glasplatte, durch die man rund 400 Meter in die Tiefe blicken kann.

Um zu der Touristenattraktion zu gelangen, muss man sich zuvor bereits über eine 100 Meter lange Hängebrücke begeben, welche sich ebenfalls mehrere Hundert Meter über dem Boden befindet und somit auch die höchste ihrer Art in ganz Österreich ist. Nichts für schwache Nerven. Eine weitere Neuerung am Dachsteingebirge sind die Gondeln, die nun am Dach eine Art Balkon besitzen, auf dem bis zu 10 Fahrgäste in Freiluft - mit über 40 km/h - nach oben transportiert werden.