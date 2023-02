Zu viel Wein: Die Franzosen können nicht so viel konsumieren, wie produziert wird. Dadurch entstehen Absatzprobleme. Ein massives Förderprogramm soll nun Abhilfe schaffen.

Die französischen Winzer, besonders in der Region Bordeaux, produzieren zu viel Rotwein. Auch die Regionen Rhonetal und Languedoc sind davon betroffen. Dieses altbekannte französische Problem könnte nun nach Jahren endlich gelöst werden: Ein neues Destillationsprogramm kann den gebrannten Alkohol zur Herstellung von Parfüm, Desinfektionsmitteln und sogar Biosprit verwenden.

Diese Maßnahme wird nun nicht nur vom Staat, sondern auch von der Europäischen Union unterstützt. Insgesamt sollen allein in diesem Jahr dem Programm über 160 Millionen Euro zugeschossen werden. Das französische Agrarministerium begründet diesen Schritt damit, dass sich der Weinsektor nicht nur an Angebot und Nachfrage, sondern auch an den Herausforderungen des Klimawandels orientieren sollte.

Durch dieses Förderprogramm sollen insgesamt über 2,5 Millionen Hektoliter an Rotweinen -egal welcher Qualitätsart- vom Markt genommen werden. Das berichtet die französische Zeitung "Les Echos".