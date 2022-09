UFO-Sichtung über Mexiko

Juan Manuel Sanchez gelang es scharfe Fotos von dem UFO, das über seine Garage flog, zu machen.

Juan Manuel Sanchez wollte eigentlich den herannahenden Sturm fotografieren, als er das scheibenförmige Objekt am Himmel entdeckte. Das UFO flog gerade über die Garage in Mexiko des Automechanikers und verschwand dann in den dunklen Wolken in der Ferne.

© Facebook/Juan Manuel Sanchez ×

Dem Mexikaner gelang es noch rechtzeitig sehr scharfe, hochauflösende Fotos zu schießen. Diese veröffentlichten sogar die nationalen Medien. Viele Zuseher bezweifeln aber die Echtheit der Bilder. Sie könnten durch Kameratricks, ein Naturphänomen oder einen Scherz zustande gekommen sein. Oder sie sind eben doch echt.

Sanchez kann die Zweifler nicht verstehen, selbst seine Frau und seine Mitarbeiter bestätigten die Sichtung des unbekannten Flugobjektes. "Es war genau über dem Haus, über den Kabeln", erzählt er dem Fernsehsender RDTV. "Als wir anfingen, es zu beobachten, war es an einer Stelle und bewegte sich nicht. Als ich das zweite und dritte Foto machte, begann es sich nach oben zu bewegen und ein Video war nicht mehr möglich."