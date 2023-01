Um alle Spiele zu besuchen: 'Chiefs'-Superfan überfiel reihenweise Banken

'ChiefsAholic', ein beliebter Superfan der Kansas City Chiefs, wurde verhaftet, weil er Banken ausgeraubt hatte, um Geld zu bekommen und zu jedem Spiel der Mannschaft zu gehen.

Chiefsaholic, mit bürgerlichem Namen Xavier Michael Babudar, wurde in Bixby, Oklahoma, verhaftet, weil er Banken mit einer Waffe ausgeraubt hatte. Jede Woche vor dem NFL Spiel der Chiefs postet Xavier Michael Babudar, alias ChiefsAholic, Hype-Videos, um die Chiefs-Fans auf das Spiel einzustimmen. Doch vor wenigen Wochen blieb der Account des Mannes stumm.

© KyleAvers/Twitter ×

Es stellte sich heraus, dass ChiefsAholic in Polizeigewahrsam war, weil er auf dem Weg nach Houston eine Bank ausgeraubt hatte. Wie mehrere Medien berichten, hielt Xavier in Bixby Oklahoma an, um eine Bank auszurauben. Es ist nicht das erste Mal, dass Herr Babudar in solche Schwierigkeiten gerät. Im Jahr 2014 wurde er wegen des Verdachts auf Diebstahl in Utah verhaftet. Außerdem wurde er am 27. Februar 2020 in Missouri unter unbekanntem Vorwurf verhaftet.

Auf seinem Fahndungsfoto trug er einen Chiefs-Kapuzenpulli. Babudar hat auch eine Klage gegen Robert Kraft wegen eines Ausrutschers und Sturzes bei einem Spiel im Gillette Stadium im September 2022 eingereicht. Die Banken überfall der Mann, um sich dieTickets für die Spiele leisten zu können. Der Superfan hat regelmäßig die besten Plätze, die um die 1000-5000 Dollar pro Spiel kosten sollen.