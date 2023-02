Punxsutawney Phil, bekannt aus dem Filmklassiker 'Und täglich grüßt das Murmeltier' ein legendärer Murmeltier-Wetterbeobachter, sagte einmal mehr voraus wie lange der aktuelle Winter noch dauern soll.

Jedes Jahr am 2. Februar, dem Murmeltiertag, pilgern die US-Mitglieder des Punxsutawney Groundhog Club zu Gobbler's Knob, Phils offiziellem Zuhause. Die Story ist schnell erzählt. Verlässt das sagenumwobene Murmeltier seinen Bau und es wirft wegen klarem Wetter einen Schatten, dauert der Winter weitere sechs Wochen. Ist das Wetter bewölkt und es wirft keinen Schatten, stehen höhere Temperaturen im Raum.

Wissenschaftlich gesehen endet der Winter offiziell mit der Tagundnachtgleiche am 20. März, unabhängig davon, was Phil vorhersagt. Phils Erfolgsbilanz ist nicht perfekt. "Im Durchschnitt lag Phil in den letzten 10 Jahren in 40 % der Fälle richtig", so die National Centers for Environmental Information, eine Abteilung der National Oceanic and Atmospheric Administration, die "eines der größten Archive für atmosphärische, küstennahe, geophysikalische und ozeanische Forschung der Welt" verwaltet.

Phil und seine Freunde in Gobbler's Knob in Punxsutawney, Pennsylvania, sagen laut einer Website seit 1887 die Jahreszeiten voraus. Trotz seiner gemischten Bilanz, was die tatsächliche Vorhersage des Wetters angeht, steht Phil bei seinen Fans zweifellos immer noch in hohem Ansehen.