Unerwartet: Forscher finden ersten römischen 'Dildo' bei Ausgrabungen

Archäologen waren verblüfft, als sie entdeckten, dass ein 2.000 Jahre altes "Nähwerkzeug" möglicherweise der einzige bekannte lebensgroße römische Dildo sein könnte.

Das Caligula-ähnliche Sex-Accessoire wurde erstmals 1992 bei Ausgrabungen im römischen Kastell Vindolanda in Northumberland entdeckt, berichtete die Times of London. Die Archäologen ordneten den zylindrischen Gegenstand mit einer Länge von sechs Zentimetern zunächst als Stopfgerät ein, mit dem Löcher in gewebten Stoffen mit Nadel und Faden repariert wurden. Moderne Wissenschaftler vermuten, dass dies daran lag, dass sie ihn zusammen mit Schuhen und anderen Kleidungsstücken entdeckt hatten.

Nach weiteren Untersuchungen 30 Jahre später waren die Forscher jedoch der Meinung, dass sie sich geirrt haben könnten und es sich um einen Dildo handeln sollte. Forscher gehen davon aus, das der "Dildo" zur Selbstbefriedigung verwendet worden sein könnte.

"Die Größe des Phallus und die Tatsache, dass er aus Holz geschnitzt wurde, wirft eine Reihe von Fragen auf", erklärte Collins. "Für die meisten Beobachter ist die sexuelle Nutzung auf den ersten Blick klar.

Er fügte hinzu: "Ich weiß nicht, wer ihn in den Katalog aufgenommen hat. Vielleicht war es jemand, dem es unangenehm war oder der nicht dachte, dass die Römer so etwas tun würden."