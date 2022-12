Unfassbar: Mann soll insgesamt 40.000 Ecstasy-Pillen geschluckt haben

Ein Partygänger, der in einem Zeitraum von neun Jahren 40.000 Ecstasy-Pillen geschluckt hat, gilt als der Mann, der "das meiste Ecstasy von allen Menschen auf der Welt" genommen hat.

Selbst runterbgebrochen auf einen ergibt dies die unfassbare Summe von 25 Tabletten am Tag. Sein Fall wurde in einer medizinischen Fachzeitschrift dokumentiert, die die enorme Menge an Substanzen aufdeckte, die der Mann zu sich nahm. Der in der Abschrift nur als Mr. A bezeichnete Nachtschwärmer soll zwischen seinem 21. und 30. Lebensjahr stark in der Drogenszene engagiert gewesen sein und in den ersten beiden Jahren jedes Wochenende fünf Tabletten eingenommen haben.

In den darauf folgenden drei Jahren nahm er täglich 3,5 Tabletten zu sich. In den letzten vier Jahren seines Drogenkonsums schluckte der namenlose Partygänger im Durchschnitt 25 Tabletten pro Tag. Der Psychiater Christos Kouimtsidis stellte bei der Behandlung des Patienten fest, dass die Menge der Drogen in seinem Körper bedeutete, dass er nach dem Aufhören noch "einige Monate lang" high war.

Ein scheinbar fassungsloser Kouimtsidis fügte hinzu: "Typischerweise nimmt er nicht jeden Tag Drogen und auch nicht die Menge an Tabletten, die er genommen hat. Es war extrem, sein Konsum war sehr, sehr hoch.