Unregelmäßige Schlafgewohnheiten können Risiko von Herzerkrankungen erhöhen

Ein geregelter Schlafrhythmus ist für einen guten Tag oft unabdingbar. Unregelmäßige Schlafgewohnheiten können zudem zu Herzerkrankungen führen.

Unregelmäßige Schlafgewohnheiten könnten das Risiko einer Herzerkrankung erhöhen, so eine im Journal of the American Heart Association veröffentlichte Studie.

Die Studie untersuchte den Schlaf älterer Erwachsener und stellte fest, dass bei Personen mit einer ungesunden Schlafdauer die Wahrscheinlichkeit, Herzprobleme zu bekommen, etwa 1,4-mal höher war.

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Aufrechterhaltung einer gesunden Schlafdauer eine wichtige Rolle bei der Vorbeugung von Herzkrankheiten spielen kann.