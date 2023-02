Unter Trümmerhaufen gerettet: Katze weicht Retter nicht von der Seite

Neben mehreren Menschen, die es geschafft haben, nach dem Erdbeben am Leben zu bleiben, wurden auch mehrere Tiere von den Teams gerettet, darunter eine Katze, die in den Trümmern eines eingestürzten Gebäudes im türkischen Bezirk Define gefangen war, teilte der Berater des ukrainischen Innenministers Anton Geraschtschenko in den sozialen Medien mit.



Auf Twitter teilte Geraschtschenko ein Video einer Katze mit ihrem Retter. Das Tier wich seitdem nicht mehr von der Seite des Mannes.

A cat was saved from under the rubble in Turkey. It now refuses to leave its rescuer's side. pic.twitter.com/Nveaxu3QrG