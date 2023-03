Valentins-Asteroid soll die Erde auslöschen

Das wäre wohl kein passendes Valentinstags-Geschenk. Ein riesiger Asteroid hat laut NASA Chancen, am Valentinstag in 23 Jahren auf der Erde aufzuschlagen.

Ein Asteroid von der Größe eines olympischen Schwimmbeckens hat nach Ansicht von Wissenschaftlern eine geringe Chance, am Valentinstag in 23 Jahren auf die Erde zu stürzen. Der Asteroid mit der Bezeichnung 2023 DW hat nach Angaben der Europäischen Weltraumorganisation eine Chance von eins zu 625, am 14. Februar 2046 auf der Erde einzuschlagen.

Der Asteroid mit einem Durchmesser von 50 Metern steht auf der "Risikoliste" an erster Stelle der Weltraumobjekte, bei denen die Wahrscheinlichkeit eines Einschlags auf der Erde größer als Null ist. 2023 DW ist der einzige Asteroid auf der Liste, der auf der Torino-Skala, die zur Einstufung des Risikos eines Einschlags auf der Erde verwendet wird, mit 1 bewertet wurde. Alle anderen haben eine Bewertung von 0.

Stufe 1 bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit eines Zusammenstoßes "extrem unwahrscheinlich ist und kein Grund zur öffentlichen Aufmerksamkeit oder Besorgnis besteht", so das Center for Near Earth Object Studies.

"Neue teleskopische Beobachtungen werden höchstwahrscheinlich zu einer erneuten Einstufung in Stufe 0 führen", heißt es von der NASA.