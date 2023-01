Vater setzt Kleinkind auf Seelöwe: Der reagiert prompt

Dass Seelöwen nicht zum Spielen für kleine Kinder da sind, musste auch dieser Vater einsehen. Das Tier reagierte prompt, als er seine kleine Tochter auf den Rücken des Tieres setzte.

Es sind Bilder, die zum Kopfschütteln animieren. Ein Vater setzte seine kleine Tochter auf den Rücken eines ausgewachsenen Seelöwen. Gerade als der Vater offensichtlich ein Foto schießen wollte, verliert das Tier die Geduld und wirft das kleine Mädchen ab.

Prompt steckt der Vater sein Handy wieder in die Tasche und kommt seiner kleinen Tochter zur Hilfe. Die Reaktionen auf das Video sind eindeutig. "Dieser Elternteil sollte wegen einer Straftat angeklagt werden. So falsch aus so vielen Gründen", so ein User. "Schlechte Erziehung. Das ist die normale Reaktion auf jemanden, der dir gegen deinen Willen auf den Rücken springt", so ein weiterer User.