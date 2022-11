Vater von Kannibalen-Killer Dahmer: 'Hätte Leben retten können'

Ein nun ausgestrahltes Interview des mittlerweile 86-jährigen Vaters von Kannibalen-Killer Jeffrey Dahmer wurde ausgestrahlt. Darin spricht der Vater über die Versäumnisse, weitere Morde zu verhindern.

Dahmers enge Beziehung zu seinem Vater wurde in der Netflix-Serie "Dahmer" dargestellt. In dem Interview mit dem heute 86-jährigen Lionel Dahmer erinnert sich der Vater an einen Vorfall, bei dem Jeffrey ihn davon abhielt, eine Holzkiste zu öffnen, die den abgetrennten Kopf des 1989 ermordeten Anthony Sears (26) enthielt.

"Als ich ihn in Milwaukee besuchte, sah ich diese Kiste im Schrank in seinem Zimmer und sagte: "Ich werde sie öffnen", und ich begann, in den Keller zu gehen, um ein Werkzeug zu holen, um die Kiste zu öffnen. Er überzeugte mich, "warte bis morgen, Papa, dann mache ich sie für dich auf, aber mach jetzt nichts, ich will Oma nicht stören."

"Hätte Leben retten können"

Lionel fuhr fort: "Am nächsten Tag öffnete er sie und sagte: "Siehst du, das war es", und es waren pornografische Zeitschriften. Nach seiner Festnahme sprach der Vater mit Dahmer über die Kiste. Ich fragte ihn: "Was hättest du getan, Jeff, wenn ich es geöffnet hätte?", und er sagte so etwas wie: "Das Spiel wäre aus gewesen". "Ich hätte... mehr Leben retten können,' so der Vater in dem Gespräch.

Auf die Frage, ob es Anzeichen dafür gebe, dass sein Sohn in jungen Jahren gefährliche sexuelle Fetische entwickelt habe, sagte er: "Ich denke, dass irgendwann zwischen 12 und 14 Jahren, als er aus der Pubertät kam, sein sexueller Motor auf Hochtouren lief und er die Innereien dieses Tieres berührte und sozusagen neural verdrahtet wurde, dass er sexuelles Vergnügen mit dieser Art von Aktivität verband, mit Eingeweiden, Innereien, Körpern - das ist die Art und Weise, wie ich darüber nachdachte, nachdem ich eine Zeit lang darüber nachgedacht hatte.

"Konnte es nicht begreifen"

Lionel fügte hinzu: "Zuerst konnte ich nicht begreifen, wie er so weit gekommen war, wir befinden uns alle auf einem Kontinuum, wir tun alle schlechte Dinge, wir sündigen alle. Er befand sich am äußersten Ende dieses Kontinuums, ich konnte zunächst nicht verstehen, wie er diese Dinge tun konnte. Ich konzentrierte mich darauf, ihn in eine psychiatrische Klinik zu bringen. Ich habe ihn nicht ausdrücklich danach gefragt.

Aber ich sagte: "Jeffrey, du musst herausfinden, wie in aller Welt du diese Dinge tun konntest." Wenige Jahre nach seiner Inhaftierung wurde der Serienkiller im Gefängnis ermordet.