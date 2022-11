Verlaufen: Hund sucht bei Polizei um Hilfe

Das Tier war seinem Besitzer beim Spazieren gehen abhandengekommen. Das Tier ging kurzerhand zur Polizei, um Hilfe zu organisieren. Happy End inklusive.

Die Überwachungskamera hielt den Moment fest, in dem Rosie, der Border Collie, durch die Türen einer Polizeistation in England spazierte und ein wenig schnüffelte, bevor sie sich in einer Ecke niederließ und geduldig wartete. Die überraschten Polizeibeamten kontrollierten ihr Halsband, auf dem der Name und die Nummer ihres Besitzers standen.

© Leicestershire Police/SWNS

Eine Stunde später war Rosie wieder mit ihrem Besitzer vereint. Die Polizei von Leicestershire erklärte: "Glücklicherweise trug sie ein Halsband, so dass eine Leine zur Verfügung stand, um Rosies Besitzer zu kontaktieren, der sich freute, dass sie wohlbehalten gefunden wurde. Rosie war in der Nähe mit einem zweiten Hund spazieren, als es ihr gelang, wegzulaufen. Was für ein lieber, kluger Hund. Unsere Mitarbeiter holten Wasser für Rosie, und sie freundete sich schnell mit ihr an und machte viel Aufhebens um sie."