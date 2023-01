Verrückt: YouTuber gleitet mit Couch und TV durch die Lüfte

Dieser Mann lebt das Leben am Limit. Normale Tandemsprünge sind schon nichts schwache Nerven. Dieser Mann beschloss jedoch bei seinem Tandemsprung auf seinem Sofa vor einem TV Platz zu nehmen.

In einem Video, das mehr als 10 Millionen Mal angesehen wurde, zeigt Kaval, wie er es sich auf einem Sofa gemütlich macht und fernsieht, bevor er von seinen Kumpels einen Hügel hinuntergestoßen wird und in die Luft eintaucht. Kaval führte seinen Stunt mit einem speziellen Aufbau durch, bei dem ein speziell entworfenes Sofa an einem Rahmen mit einem Fallschirm und einigen Rädern befestigt wurde.

Um das fliegende Wohnzimmer noch gemütlicher zu machen, hatte er auch eine Lampe, einen Hocker und einen Fernseher angebracht - bereit für einen perfekten Abend in den Wolken. In der Luft ging Kaval noch einen Schritt weiter: Er tauschte seine Schuhe gegen bequeme Hausschuhe und legte die Füße hoch, um Tom und Jerry zu sehen, während unter ihm das Wasser vorbeizog.