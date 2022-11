Video: Fahrer blockiert absichtlich Rettungswagen

Das Dashcam-Video des Rettungswagens zeigt den Vorfall, der sich im Vereinigten Königreich zutrug. Gerade im Einsatz überholen die Sanitäter einen roten PKW, ehe dieser kurz darauf wieder zurück überholt. Anschließend bremst er immer wieder ruckartig ab und zwingt den Rettungswagen dazu, langsamer zu fahren. Jedes Überholmanöver der Einsatzkräfte ist vergebens, da der Übeltäter sofort in die Richtung ausschweift, um sie zu blockieren.

Albert Butler sentenced to 8 mths (suspended for 18 mths) for dangerous driving & obstructing/hindering a SCAS emergency worker in Maidenhead. He was also banned for 3 years & given a rehabilitation order.



Read more from @ThamesVP here: https://t.co/kuwh1e8fEx@TVP_Maidenhead pic.twitter.com/Sj8mRwUl6e