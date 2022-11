Video: Polizist belebt ein Monat altes Baby wieder

Als der Notruf einging, waren die beiden Polizeibeamten, Richard DuChaine und Charles Owen, gerade in der Nähe und fuhren sofort zum Einsatzort in Kansas City, USA. Die Tür beim Haus stand offen und die Polizisten wussten, dass es sich um einen Herzstillstand handelte.

Der Mann, welcher offenbar der Vater des Kindes ist, übergab wortlos das Baby an DuChaine. Dieser zögerte keine Sekunde und begann sofort mit einer Herzdruckmassage. Im Raum herrschte absolute Stille, selbst durch die Aufnahmen ist die Anspannung spürbar. Er drehte das Baby um und klopfte ihm sanft auf den Rücken. "Komm schon, komm schon", hört man den Polizisten rufen. Schließlich kamen die erlösenden Worte: "Sie atmet jetzt." Das Baby bewegt ihren Mund und schnappt nach Luft.

Here is the bodycam video (referenced earlier) of Officer Richard DuChaine saving the life of a 1-month-old girl.



DuChaine was with his partner, Officer Charles Owen, Thursday when they were the first to arrive to a call for a baby who wasn’t breathing.



Outstanding, officers! pic.twitter.com/5o8C6r95Wp